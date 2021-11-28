Кількість смертей від COVID-19 в Україні перевалила за 85 тисяч

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли понад 85 117 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 7483 осіб, з них - 774 дитини та 105 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 3456 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 27 листопада в Україні померли 400 осіб. Водночас видужали 10 270 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 3 422 023 людини;
одужало - 2 910 237 осіб;
летальних випадків - 85 117;
проведено ПЛР-тестування - 15 819 249.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 358 випадків;
- Вінницька область – 384 випадки;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 864 випадки;
- Донецька область – 402 випадки;
- Житомирська область – 385 випадків;
- Закарпатська область – 190 випадків;
- Запорізька область – 446 випадків;
- Івано-Франківська область – 102 випадки;
- Київська область – 343 випадки;
- Кіровоградська область – 190 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 397 випадків;
- Миколаївська область – 655 випадків;
- Одеська область – 451 випадок;
- Полтавська область – 287 випадків;
- Рівненська область – 161 випадок;
- Сумська область – 205 випадків;
- Тернопільська область – 156 випадків;
- Харківська область – 330 випадків;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 195 випадків;
- Черкаська область – 272 випадки;
- Чернівецька область – 121 випадок;
- Чернігівська область – 139 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.