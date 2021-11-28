Кількість смертей від COVID-19 в Україні перевалила за 85 тисяч

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 7483 осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 7483 осіб, з них - 774 дитини та 105 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 3456 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 27 листопада в Україні померли 400 осіб. Водночас видужали 10 270 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 3 422 023 людини;

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одужало - 2 910 237 осіб;

летальних випадків - 85 117;

проведено ПЛР-тестування - 15 819 249.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 358 випадків;

Вінницька область – 384 випадки;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 864 випадки;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 385 випадків;

Закарпатська область – 190 випадків;

Запорізька область – 446 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 343 випадки;

Кіровоградська область – 190 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 397 випадків;

Миколаївська область – 655 випадків;

Одеська область – 451 випадок;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 161 випадок;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 156 випадків;

Харківська область – 330 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 195 випадків;

Черкаська область – 272 випадки;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.