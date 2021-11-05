Київ скував транспортний колапс: запроваджено оперативне положення

Київ застив через затори на дорогах / УНІАН

У п'ятницю вранці, 5 листопада, в Києві стався великий збій в роботі громадського транспорту.

Причиною стало велике скупчення автотранспорту на Лівому березі Дніпра, повідомили у прес-службі Київпастрансу.

Відзначається, що у зв'язку з цим затримуються автобуси і тролейбуси на ряді маршрутів.

Затримка руху автобусів:

маршрут № 21;

маршрут 73;

маршрут 100;

маршрут 101;

маршрут 114.

Затримка руху тролейбусів:

маршрут №29;

маршрут 30;

маршрут 31;

маршрут 47;

маршрут 50

маршрут 50 до по пр. Маяковського-бул. Перова-пр. Шухевича через скупчення автотранспорту.

Також зазначається, що на місце вже викликана поліція.

Крім того, введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

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Пробки в Києві:

Додамо, що за даними ресурсу Google Map, в Києві спостерігаються затори на основних транспортних магістралях і мостах через Дніпро.

/ Google

Нагадаємо, раніше в Україні розширили мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 218 комплексів.

Слідом у двох містах України з'являться камери фіксації порушників карантину. Пристрої для контролю за дотриманням масочного режиму та соціальної дистанції встановлять у листопаді.

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