Київ скував транспортний колапс: запроваджено оперативне положення

У Києві громадський транспорт курсує без дотримання графіка, на місці працює поліція.
У п'ятницю вранці, 5 листопада, в Києві стався великий збій в роботі громадського транспорту.
Причиною стало велике скупчення автотранспорту на Лівому березі Дніпра, повідомили у прес-службі Київпастрансу.
Відзначається, що у зв'язку з цим затримуються автобуси і тролейбуси на ряді маршрутів.
Затримка руху автобусів:
- маршрут № 21;
- маршрут 73;
- маршрут 100;
- маршрут 101;
- маршрут 114.
Затримка руху тролейбусів:
- маршрут №29;
- маршрут 30;
- маршрут 31;
- маршрут 47;
- маршрут 50
- маршрут 50 до по пр. Маяковського-бул. Перова-пр. Шухевича через скупчення автотранспорту.
Також зазначається, що на місце вже викликана поліція.
Крім того, введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
Пробки в Києві:
Додамо, що за даними ресурсу Google Map, в Києві спостерігаються затори на основних транспортних магістралях і мостах через Дніпро.
Нагадаємо, раніше в Україні розширили мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 218 комплексів.
Слідом у двох містах України з'являться камери фіксації порушників карантину. Пристрої для контролю за дотриманням масочного режиму та соціальної дистанції встановлять у листопаді.
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