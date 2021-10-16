Як невакцинованим потрапити в інше місто з 21 жовтня: Ляшко назвав єдину умову

Віктор Ляшко / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував посилення карантинних обмежень в Україні з 21 жовтня.

В ефірі ТСН він нагадав, що в Україні у зв'язку з посиленням карантину, введеного через стрімке поширення коронавірусної інфекції, з 21 жовтня невакциновані від коронавірусу українці зможуть скористатися автобусом, поїздом або літаком для міжобласних поїздок лише при наявності негативного тесту на COVID-19.

"Здати негативний ПЛР-тест, який буде діяти протягом 72 годин", — сказав він.

Ляшко додав, що складну ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні характеризує не так рівень інфікування, як збільшення числа госпіталізованих. А серед тих, хто потрапляє в лікарню, переважають невакциновані громадяни.

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Раніше повідомлялося, в Україні з усіх госпіталізованих через COVID-19 протягом вересня 97,1% були невакциновані. Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мова йде про громадян, які не пройшли повний курс вакцинації, тобто не отримали дві дози препарату.

Кабмін схвалив рішення про обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що в Україні буде і додаткова вакцинація від COVID-19. Йдеться про ще одне щеплення через 6-8 місяців після проходження повного прищепного курсу.