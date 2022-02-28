Як працюватимуть найбільші продуктові мережі АТБ, Сільпо та NOVUS під час воєнного стану

АТБ вводить обмеження на продаж товарів, а Новус може змінювати графік щодня.
Питання продовольства стало особливо напруженим з моменту введення в Україні воєнного стану. Особливо це стосується тих місцевостей, де ведуться найзапекліші бої з російським загарбником.
У зв'язку з цим змінюється графік роботи багатьох підприємств, в тому числі і найбільших торгових мереж.
Графік роботи АТБ
Магазини починають свою роботу в 8:00, закінчують - за годину до того, як в конкретному місті перестає працювати громадський транспорт.
Крім того, частина магазинів мережі АТБ не працює. Зі списком можна ознайомитися тут.
Також з 28 Лютого АТБ вводить обмеження на продаж товарів соціальної групи одному покупцеві:
- хліб
- батон
- крупи
- цукор
- сіль
- макаронні вироби
- рослинне масло.
Вищезгадані продукти будуть відпускатися в кількості не більше 2 одиниць в одні руки.
Графік роботи Сільпо
Залежить від населеного пункту і комендантської години там, де він введений.
У Києві, в залежності від району та складності військової ситуації, магазини відкриті з 8:00, 8: 30 або 10 ранку.
Закриваються магазини за таким же принципом: там, де спокійно, можуть працювати і до 21:00. в особливо "гарячих районах"- закриваються в 15-17.
У Дніпрі абсолютно всі магазини працюють з 8 ранку до 17 вечора, а у Вінниці з 9 до 19.
В окупованому Бердянську всі точки Сільпо працюють з 9 до 15, а в Житомирі з 8 ранку до 20 вечора.
У Запоріжжі всі магазини починають роботу о 8, а закриваються у 18-19.
В Івано-Франківську спокійно-всі магазини працюють з 9 до 20, так само в Луцьку, Тернополі та Львові.
В Одесі більшість магазинів працюють з 9 до 17, а в Харкові з 8 до 16 або до 17.
З актуальним графіком роботи того чи іншого магазину можна ознайомитися тут.
Графік роботи NOVUS
Щоранку мережа публікує список актуального графіка і працюючих магазинів станом на 10 ранку. Знайти його можна тут. Графік залежить від подій в місті.
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