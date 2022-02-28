Як працюватимуть найбільші продуктові мережі АТБ, Сільпо та NOVUS під час воєнного стану

Як працюватимуть АТБ, Сільпо та NOVUS в умовах реального часу / УНІАН

Питання продовольства стало особливо напруженим з моменту введення в Україні воєнного стану. Особливо це стосується тих місцевостей, де ведуться найзапекліші бої з російським загарбником.

У зв'язку з цим змінюється графік роботи багатьох підприємств, в тому числі і найбільших торгових мереж.

Графік роботи АТБ

Магазини починають свою роботу в 8:00, закінчують - за годину до того, як в конкретному місті перестає працювати громадський транспорт.

Крім того, частина магазинів мережі АТБ не працює. Зі списком можна ознайомитися тут.

Також з 28 Лютого АТБ вводить обмеження на продаж товарів соціальної групи одному покупцеві:

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хліб

батон

крупи

цукор

сіль

макаронні вироби

рослинне масло.

Вищезгадані продукти будуть відпускатися в кількості не більше 2 одиниць в одні руки.

Графік роботи Сільпо

Залежить від населеного пункту і комендантської години там, де він введений.

У Києві, в залежності від району та складності військової ситуації, магазини відкриті з 8:00, 8: 30 або 10 ранку.

Закриваються магазини за таким же принципом: там, де спокійно, можуть працювати і до 21:00. в особливо "гарячих районах"- закриваються в 15-17.

У Дніпрі абсолютно всі магазини працюють з 8 ранку до 17 вечора, а у Вінниці з 9 до 19.

В окупованому Бердянську всі точки Сільпо працюють з 9 до 15, а в Житомирі з 8 ранку до 20 вечора.

У Запоріжжі всі магазини починають роботу о 8, а закриваються у 18-19.

В Івано-Франківську спокійно-всі магазини працюють з 9 до 20, так само в Луцьку, Тернополі та Львові.

В Одесі більшість магазинів працюють з 9 до 17, а в Харкові з 8 до 16 або до 17.

З актуальним графіком роботи того чи іншого магазину можна ознайомитися тут.

Графік роботи NOVUS

Щоранку мережа публікує список актуального графіка і працюючих магазинів станом на 10 ранку. Знайти його можна тут. Графік залежить від подій в місті.

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