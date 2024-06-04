Знущалися з полонених: Лубінець розповів подробиці про окупантів-садистів

Росіянин Олексій Кіпрін воює у складі бандформування "Русич".

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Олексій Кіпрін знущався над військовополоненими / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У знущаннях над полоненими бійцями ЗСУ на Харківщині брав участь молодший лейтенант РФ Олексій Кіпрін із позивним "Барс" і група інших окупантів, розповів уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону, Кіпрін воює проти України з 2014 року.

За словами Лубінця, Кіпрін воює у складі бандформування "Русич". Воно неодноразово вирізнялося жорстоким поводженням із військовополоненими.

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"Це не поодинокі випадки, це система, яка існує в російській армії. На жаль, ми бачимо, що майже всі наші військовополонені розповідають про випадки катувань, відсутність належних умов у полоні", - наголосив омбудсмен.

Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання російських військових над українськими військовополоненими.

OSINT-група проєкту "Бджоли" публікувала більше даних про Олексія Кіпріна:

дата народження окупанта - 02.04.1992;

780726406586 - індивідуальний податковий номер;

Санкт-Петербург, вулиця Тамбасова, 24, квартира 59 - адреса.

Що відомо про знущання росіян над військовополоненими

Окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і записали відео, як знущаються над ними. На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима.

Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один із полонених падає. Військовому погрожують убивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. Подальша доля військовополоненого невідома.

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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