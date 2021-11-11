Вилучення України із "зеленого" списку ЄС: які країни залишилися відкритими для українців

Які країни залишилися відкритими для українців / Reuters

Раніше на цьому тижні Європейський Союз оновив "зелений список" країн для туристів. Україна до нового переліку вже не потрапила. Втім, остаточне рішення про те, чи пускати українських туристів, кожна країна приймає індивідуально.

Мандрівникам не потрібно засмучувати, адже виїхати є куди. Так, Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Ірландія та Нідерланди вже оголосили, що не закриватимуть свої кордони для громадян України. Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що стосується Нідерландів, то з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію (країна визнає всі вакцини, які використовує Україна) для в'їзду буде необхідний негативний тест, а більш докладний перелік вимог ви можете подивитися на сайті МЗС – тут.

Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Ірландія та Хорватія вимагають повну вакцинацію сертифікованими в ЄС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А ось Австрія визнає всі вакцини від COVID-19, які використовує Україна, зокрема й CoronaVac.

Кіпр же, крім вакцинованих, приймає українців з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого до і після прибуття в країну. Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами в'їзду в європейські держави можна ознайомитися на інтерактивній карті МЗС України.

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В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 досягають максимальних показників. Все більше дітей інфікуються ковідом та переносять хворобу з ускладненнями. Між тим в НАН запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, але кількість смертей ще зростатиме. За даними вчених, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.