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"Холера в Україні": МОЗ спростовує фейки про спалахи інфекції

Юлія Куришко
26 червня 2023, 18:23 оновлено 26 червня, 18:31
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У МОЗ назвали фейком та частиною ворожої інформаційно-психологічної операції інформацію про поширення холери.
'Холера в Україні': МОЗ спростовує фейки про спалахи інфекції
Росія поширює фейки про холеру в Україні / колаж: Главред, фото: МОЗ, Суспільне

Станом на 26 червня у жодній області України не зареєстровано підтвердженого випадку холери.

"На сьогодні в Україні на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей НЕ зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери", - повідомили у МОЗ у Telegram.

У МОЗ назвали фейком інформацію про начебто спалах холери в областях, які постраждали від сильних паводків внаслідок підриву Каховської ГЕС. У міністерстві наголошують, що такі повідомлення зловмисники адресно розсилають користувачам через різні месенджери.

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"На територіях вищезгаданих областей на базі Центрів контролю та профілактики хвороб сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Вздовж річища Дніпра та вздовж морського узбережжя щоденно проводиться моніторинг води поверхневих водойм. Наразі найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області", - розповіли в міністерстві.

Разом з тим фахівці МОЗ нагадало, що купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів або господарських цілей не можна. Крім того, заборонено вилов та вживання риби із забруднених водойм.

Катастрофа на Каховській ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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