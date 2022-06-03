"Вантажимося і йдемо": пропагандисти РФ зняли удар по ЗСУ і нарвалися на жорстку відповідь

У той момент, коли пропагандисти розхвалювали бойову установку окупантів РФ, по ній був проведений удар ЗСУ.
У районі Авдіївки Донецької області бійці Збройних сил України знищили ворожу систему, яка завдавала ударів по позиціях ЗСУ.
Звернемо увагу, що в мережі з'явився ролик, на якому пропагандисти РФ розхвалюють роботу Солнцепека, який стріляв у бік позицій ЗСУ. При цьому буквально через лічені секунди прийшла відповідь, що знищила російську військову машину.
"Рашистські пропагандони хизувалися своїм цим опудалом, зробили постріл і щось там вякали про їхню міць, звитягу і тд. Пройшла хвилина і цю х*ту вирахували наші ЗСУ і показали, що таке справжня сила", - зазначили автори каналу.
Відзначимо, що прямо в той момент, коли пропагандисти розхвалювали бойову установку окупантів РФ, по ній був проведений удар ЗСУ.
"Щойно українська армія відпрацювала наш район. Ну, цього варто було очікувати. Адже ТОС - це артилерійська система ближнього бою. Б'є жорстко, але недалеко. Тому швиденько вантажимося і йдемо", - говорив в поспіху пропагандист РФ.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк аргументував західним партнерам необхідність надання українським військовослужбовцям реактивних систем залпового вогню.
У своєму акаунті в Twitter він розмістив відео, на якому працює російська вогнеметна система.
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