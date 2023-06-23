Госпіталізація чоловіків із дозволу військкоматів: юрист пояснив важливий момент

Важливі нюанси наказу прикарпатського воєнкома роз'яснив адвокат Роман Сімутін.

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Юрист пояснив наказ франківського воєнкома / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Youtube

На Прикарпатті у разі термінової госпіталізації чоловіків, які придатні до служби, медики повинні повідомити у місцевий військкомат.

За словами адвоката Романа Сімутіна, такі речі відбуваються з єдиною метою - перевірити реакцію суспільства. Нюанси такого наказу франківського воєнкома юрист роз'яснив у своєму Youtube-каналі.

"Всесильний воєнком. Стався інсульт? Спершу біжіть отримати дозвіл на госпіталізацію від ТЦК, і лише після цього їдьте до лікарні. Збив автомобіль? Будучи непритомним, нагадайте лікарям, щоб заїхали за дозволом на госпіталізіцію в ТЦК. Конституція? Так є наказ МОЗ №374. Це сказав "всесильний" воєнком Івано-Франківська, який вкотре відзначився на всю країну "вишуканим" наказом про те, що всі військовозобов'язані можуть розміщуватися на госпіталізацію тільки з дозволу ТЦК", - пояснив адвокат.

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Сімутін додав, що тут "немає що коментувати і навіть обговорювати наближеність до законів".

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

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