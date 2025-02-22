Європі доведеться відправити війська в Україну: Сотник описав єдиний виграшний сценарій

Україна знекровлена і не зможе сама відвоювати окуповані території. Якщо європейські країни не введуть свої війська в Україну, Путін добереться і до них.

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Європі доведеться вступити у війну в Україні, зазначає Сотник/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Главред

Основні тези Сотника:

Європейським країнам потрібно ввести свої війська в Україну

Якщо вони цього не зроблять, Путін і Трамп можуть дотиснути Україну

Якщо Україна "впаде", Путін піде війною на інші європейські країни

Європейським країнам доведеться вступити у війну в Україні. Якщо вони не зроблять цього зараз і Україна "впаде", то російський диктатор Володимир Путін не зупиниться і буде рухатися далі, й тоді війна вийде за межі України і добереться до інших європейських держав.

Європі доведеться ухвалювати серйозні рішення. Про це сказав головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв’ю Главреду.

"У цьому питанні мене дуже напружує, що європейські країни говорять про те, що потрібно дочекатися припинення бойових дій і лише після цього вводити свої миротворчі війська в Україну. Але так не буде. Європу поставлять у таке становище, коли буде або по-путінськи, або ніяк. Тож їй треба буде ухвалювати рішення, про яке зараз навіть думати не хочеться", – сказав Сотник.

Він зазначив, що рішення про введення військ в Україну непопулярне в Європі, і європейці хочуть його уникнути. Проте, за словами Сотника, іншого рішення він не бачить.

"Європейським країнам потрібно зібрати кілька воєнізованих корпусів: балтійський, польський, німецький, французький, британський, чехословацький, румунський тощо. І вступити у війну на території України. Зрозуміло, на боці України", – наголосив він.

Сотник зазначив, що європейським військам не потрібно буде заходити в Курську область – це справа ЗСУ. Їм потрібно допомагати звільняти територію України: Крим, Донбас, окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

"Їм потрібно включатися у війну в повітрі, закривати небо України. Не бомбити територію Росії, а займатися саме звільненням території України і поверненням її до кордонів 1991 року. Зараз кажуть, що це неможливо, що Україна не зможе відвоювати ці території. Україна дійсно не зможе цього зробити сама, у неї немає сил. Україна знекровлена. Але потрібно розуміти, що і Рашка теж знекровлена, тому вона і повзає перед Трампом. Путін вимагає від Трампа зняти санкції. А Трамп каже: "Та я не можу так швидко. Усі ж зрозуміють, хто я такий. Я ж повинен трошки повиляти". Як кажуть трампісти, стиль у Трампа такий раптовий, непередбачуваний, йому властиво раптово змінювати позицію", – сказав Сотник.

Він наголосив, що Європі зараз необхідно ухвалити серйозне рішення, інакше вона дозволить Путіну повернути вплив на Європу, забрати під своє крило Польщу, змусити Фінляндію вийти з НАТО.

"Путін взагалі вважає, що зможе розколоти і знищити НАТО, а також розвалити Євросоюз. І адже він може це зробити! Це повзуча історія. Путін звик грати в довгу, і в нього виходить. Тож, якщо зараз Європа не піде на те, про що я сказав вище, то повзучим чином Путін із Трампом можуть дотиснути Україну. І якщо так станеться, Путін піде далі. І ось тоді Європа постане перед дилемою: або почати воювати з Росією, або втертися і відповзти до кордонів 1988 року", – сказав Сотник.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником, у якому він розповів, як РФ перетворює США на союзника, і що далі буде з війною в Україні:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ запустила по Україні 162 дрони – загинув працівник Укрзалізниці, є руйнування в чотирьох областях. Окупанти масовано вдарили по Україні дронами в ніч на суботу, постраждали 4 області. На своєму робочому місці загинув працівник Укрзалізниці.

Також раніше повідомлялося, що Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України. Сполучені Штати розраховують на підписання з Україною угоди про рідкоземельні метали.

Нагадаємо, в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України. Путін намагається сприяти припиненню західної, зокрема американської, підтримки України.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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