Ще одну область можуть відправити в "червону" зону

Карантин в Україні / pixabay

Чернігівська область за всіма показниками відповідає "червоній" зоні адаптивного карантину. Як заявила заступник голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, вже у вівторок, 26 жовтня, комісія з питань ТЕБ і НС може перевести регіон в "червону" зону карантину.

"Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена в "червону" зону. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків-область "червона", - заявила вона, передає Суспільне.

За словами заступника голови Чернігівської ОДА, в регіоні діятимуть обмеження щодо роботи транспорту та міжрегіональні перевезення.

"Діятимуть обмеження в транспорті, міжобласних перевезеннях. Обмеження будуть в роботі в закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані і зможуть це підтвердити", - додала Шерстюк.

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Нагадаємо, з понеділка, 25 жовтня, всі українські школи та вищі навчальні заклади повинні піти на канікули або дистанційне навчання. До таких заходів влада країни вдаються, щоб уникнути скупчення і поширення коронавірусної інфекції.

Дана пропозиція-прохання до міністерства освіти і науки, а також місцевих органів влади, висунула Рада національної безпеки і оборони.

Також раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.