Данілов розповів про дві важливі стратегії, котрі сьогодні затвердили

Данилов розповів про дві стратегії України / УНІАН

Під час засідання у п'ятницю, 15 Жовтня, РНБО схвалила дві нові стратегії для нашої держави - про біологічний захист та інформаційну безпеку.

"Ще одне питання, яке розглядалося, - це стратегія біологічного захисту. Ви знаєте, які хвороби вирують у світі, вони стали для нас викликом", - сказав під час брифінгу секретар відомства Олексій Данілов.

Він уточнив, що ця стратегія затверджена РНБО для можливості врегулювати дану сферу і щоб всі органи могли реагувати на виклики, котрі виникають.

Секретар РНБО додав, що друга стратегія, затверджена на засіданні, стосується інформаційної безпеки. За його словами, під час обговорення цього питання виникли дискусії.

"Мова йде про інформаційну безпеку, тому що Ви знаєте, що є агресія РФ на інформаційному фронті. Вони використовують ЗМІ для впливу на Україну. Ця стратегія була схвалена на засіданні РНБО", - додав він.

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Засідання РНБО 15 жовтня

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучав Доповідь голів СБУ і МВС у справах, пов'язаних із держзрадою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться в судах досі.

Як писав Главред, напередодні президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, в рамках якого сьогодні був затверджено перший в історії країни План оборони. У документі прописуються основи в тому числі територіальної оборони. Робота над ним тривала два роки.