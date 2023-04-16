"Дадуть одну гвинтівку на двох": Жданов пояснив, як далі воюватиме Росія

Путіну байдуже, скільки російських окупантів загине на полі бою, тому він може відправляти загарбників воювати практично беззбройними.

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Жданов пояснив, як далі воюватиме Росія/ Главред, Facebook

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін гнатиме росіян на війну за будь-яких умов. Він намагається "натягнути" Другу світову на нинішню війну проти України, щоб змусити громадян РФ йти у військкомати.

Кремль лякає росіян нібито загрозою для них з боку українців. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"У Росії гнатимуть людей на війну за будь-яких умов. Вони піднімуть історію Сталінградської битви. Путін же намагається максимально натягнути Другу світову війну на нашу сьогоднішню, щоб змусити людей йти до військкоматів. Росіянам кажуть: "Якщо ви не підете воювати сьогодні й зараз, то завтра прийдуть "укронацисти" і всіх розстріляють, прийде НАТО і забере ваш туалет на вулиці, доведеться йти в чисте поле". Саме на це вони роблять натиск", – зазначає військовий експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За його словами, росіян поженуть на поле бою, навіть якщо тим не буде чим воювати. Верхівку влади у Росії не цікавить, скільки російських окупантів загинуть на фронті, тому їх можуть відправляти воювати практично беззбройними.

"Так от під час Сталінградської битви Сталін гнав народ у бій, даючи одну гвинтівку на двох. Одному давали гвинтівку, іншому – обойму з п'яти патронів. При цьому говорили, що все одно одного з них зараз швидко вб'ють, і тоді другий візьме гвинтівку. Повірте, тут буде те саме", – сказав Жданов.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на Великдень. Країна-агресорка Росія посилила психологічний і вогневий тиск на цивільне населення в Україні. Російська окупаційна армія дуже цинічна, тому на Великдень не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські загарбники уже застосовують на фронті керовані авіабомби масою 1500 кг. Проте найбільша небезпека від їхнього застосування для прифронтових регіонів, адже такі бомби після запуску здатні летіти максимум на 70-80 км.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що російська окупаційна армія повернулася до застосування тактики випаленої землі у війні проти України. Але тепер вони застосовують її по-іншому – обирають певну ділянку і б’ють по ній усім, чим можна, поки не зрівняють із землею. Внаслідок цього там залишаються руїни, на яких українські військові не можуть втриматися, тому змушені відходити назад.

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