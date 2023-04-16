УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дадуть одну гвинтівку на двох": Жданов пояснив, як далі воюватиме Росія

Альона Вороніна
16 квітня 2023, 04:30
87
Путіну байдуже, скільки російських окупантів загине на полі бою, тому він може відправляти загарбників воювати практично беззбройними.
Олег Жданов, российские военные
Жданов пояснив, як далі воюватиме Росія/ Главред, Facebook

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін гнатиме росіян на війну за будь-яких умов. Він намагається "натягнути" Другу світову на нинішню війну проти України, щоб змусити громадян РФ йти у військкомати.

Кремль лякає росіян нібито загрозою для них з боку українців. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"У Росії гнатимуть людей на війну за будь-яких умов. Вони піднімуть історію Сталінградської битви. Путін же намагається максимально натягнути Другу світову війну на нашу сьогоднішню, щоб змусити людей йти до військкоматів. Росіянам кажуть: "Якщо ви не підете воювати сьогодні й зараз, то завтра прийдуть "укронацисти" і всіх розстріляють, прийде НАТО і забере ваш туалет на вулиці, доведеться йти в чисте поле". Саме на це вони роблять натиск", – зазначає військовий експерт.

відео дня

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За його словами, росіян поженуть на поле бою, навіть якщо тим не буде чим воювати. Верхівку влади у Росії не цікавить, скільки російських окупантів загинуть на фронті, тому їх можуть відправляти воювати практично беззбройними.

"Так от під час Сталінградської битви Сталін гнав народ у бій, даючи одну гвинтівку на двох. Одному давали гвинтівку, іншому – обойму з п'яти патронів. При цьому говорили, що все одно одного з них зараз швидко вб'ють, і тоді другий візьме гвинтівку. Повірте, тут буде те саме", – сказав Жданов.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на Великдень. Країна-агресорка Росія посилила психологічний і вогневий тиск на цивільне населення в Україні. Російська окупаційна армія дуже цинічна, тому на Великдень не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські загарбники уже застосовують на фронті керовані авіабомби масою 1500 кг. Проте найбільша небезпека від їхнього застосування для прифронтових регіонів, адже такі бомби після запуску здатні летіти максимум на 70-80 км.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що російська окупаційна армія повернулася до застосування тактики випаленої землі у війні проти України. Але тепер вони застосовують її по-іншому – обирають певну ділянку і б’ють по ній усім, чим можна, поки не зрівняють із землею. Внаслідок цього там залишаються руїни, на яких українські військові не можуть втриматися, тому змушені відходити назад.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська Олег Жданов
Реклама

Головне за день

"Мені тепер тільки в армію": окупанти в один момент забрали життя у дружини і дочки спортивного лікаря

"Мені тепер тільки в армію": окупанти в один момент забрали життя у дружини і дочки спортивного лікаря

21:51 Україна
Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"

19:24 Україна
"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби перевороту

"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби перевороту

19:16 Світ
Всі головні новини

Останні новини

04:30

У Путіна є дві цілі після України: експерт назвав ймовірних жертв агресії РФ

04:30

"Дадуть одну гвинтівку на двох": Жданов пояснив, як далі воюватиме РосіяВідео

03:30

Ви будете здивовані: як за місяцем народження визначити точну життєву проблемуВідео

02:15

"Більше не старший брат": експерт розповів, як РФ втрачає свій вплив на пострадянському просторіВідео

01:35

Жданов спрогнозував, чи можуть росіяни своїми ударами зашкодити транспортній системі УкраїниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:05

Що потрібно Україні для досягнення зламу на полі бою у 2023 році: Резніков розкрив подробиці

15 квітня, субота
23:25

Ходжес розповів, чи може наступник Путіна перевершити нинішнього главу КремляВідео

23:22

Голова почне боліти прямо на Великдень: Україну накриває магнітна буряВідео

22:52

У мережі показали покинуту могилу ЧапкісаВідео

Реклама
22:29

Великдень 2023: 10 найсуворіших заборон у велике свято - прикмети 16 квітняВідео

22:03

У хід пішла кіннота: Жданов розповів, як росіяни транспортують обладнання на фронтВідео

21:51

"Мені тепер тільки в армію": окупанти в один момент забрали життя у дружини і дочки спортивного лікаряВідео

20:55

"В саме сердечко": дівчинка з Маріуполя вручила зворушливий подарунок нареченій загиблого Да ВінчіВідео

20:22

Скандал набирає оберти: Еллерт жорстко відповів Мішиній після слів про "приниження"Відео

19:37

Що повинно бути в гардеробі весна 2023: 8 модних речей, які підкреслять ваш чудовий смак

19:24

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"Відео

19:20

Суїцидники зробили свій вибірПогляд

19:16

"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби переворотуВідео

18:56

Обороняв "дорогу життя" під Бахмутом: на Полтавщині попрощалися з 34-річним "Вовком Да Вінчі"Відео

18:30

Коли їсти сало вранці або ввечері: несподіваний вердикт здивує веганів і порадує гурманів

Реклама
17:47

"30 людей відразу розірвало": у Казані прогримів вибух в районі танкового полігонуВідео

17:22

7 основних помилок під час прання постільної білизни: що може її непоправно зіпсувати

17:21

Міг вижити, але доля розпорядилася інакше: подробиці загибелі 2-річного хлопчика в Слов'янськуВідео

16:59

Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

16:55

Сядеш ззаду: Кейт Мідлтон робить все, щоб не допустити Меган Маркл на коронацію ЧарльзаВідео

16:49

Як приготувати фантастичний печінковий паштет: шалені секрети, які приведуть у захват

16:08

Що не можна їсти з сиром і чого не можна пити: несподівані відомостіВідео

16:00

Яку тварину ви побачили першою: швидкий тест розповість про нюанси вашого характеруВідео

15:48

"Будуть використовувати не як звичайні танки": Жданов-про те, навіщо окупантам старі Т-55 на фронтіВідео

15:47

"Чорний клоун": Гіркін в істериці накинувся на "кухаря Путіна" за заклик завершити війну

15:42

Навіщо смажити лавровий лист: гроші додому потечуть рікою

15:11

Зустрілися дві зірки: Тіна Кароль зізналася, про що нещодавно говорила з ПугачовоюВідео

15:09

"Україна і Польща стануть центром сили": після війни у Європі може утворитися міцний союз – ТаїповВідео

15:01

"Під дахом Медведчука" і з українським громадянством: Джигурда розповів, як готувався стати президентом УкраїниВідео

14:49

ЗСУ кошмарять окупантів у Бахмуті: росіян "перемелюють" у кривавих боях

14:21

Модель Алла Костромічова заінтригувала вагітним животомВідео

14:06

Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям: "З днем народження, кохана!"Відео

13:54

Став господинею: молодиця Остапчука показала, як "керує" телеведучимВідео

13:48

"США повинні припинити заохочувати війну": скандальний Лула видав нову маячню щодо України

13:32

Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами

Реклама
13:20

Турецький мачо Бурак Озчівіт вперше показав молодшу дитинуВідео

13:12

Відповідь потрібно дати за 7 секунд: яка жінка справжня мама хлопчикаВідео

13:10

97,7 тисячі грн: ЗМІ розповіли, хто в Україні отримує неймовірно великі пенсіїВідео

12:41

Головоломка, що під силу лише найуважнішим: потрібно за 15 секунд знайти безхвостого кота

12:28

"Дізнаєтеся, коли зіб'ємо перший літак РФ": у ЗСУ назвали терміни поставок систем Patriot

12:20

"Алла співатиме - в будинку літніх людей": в РФ "Червона шапочка" Поплавська "поперла" на ПугачовуВідео

12:10

Гороскоп на завтра 16 квітня 2023: Дівам - конфлікти, Ракам - дружбаВідео

11:46

"Ворожий контрнаступ ЗСУ": France 24 вляпався в скандал і нарвався на жорстку відповідьВідео

11:25

"Лишаються руїни": РФ повернулася до тактики випаленої землі, є загроза для частини територій – ЖдановВідео

10:50

Військовий експерт спрогнозував, чи знадобляться ЗСУ кілька спроб контрнаступуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти