Що робити при аварії на газопроводі або нафтобазі: як уберегти себе

Закрийте вікна і не відкривайте їх без необхідності. При відкритті - завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її;
Росія напала на Україну 24 лютого. Тому фахівці розповіли, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах, повідомляють на сторінка Держспецзв'язку.
Зокрема, окупанти почали завдавати техногенні катастрофи: у Харкові підірваний газопровід, у Василькові палає нафтобаза.
Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
- Закрийте вікна і не відкривайте їх без необхідності. При відкритті-завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її;
- Уникайте тривалого перебування на повітрі;
- Користуйтеся системою кондиціонування і очищення повітря. Поставте у Вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря;
- Також регулярно здійснюйте вологе прибирання;
- Якщо ви відчуваєте запах диму, то негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні прорізи ізолюйте вологою тканиною;
- До того ж збільште споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (Мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі).
- Важливо виключити газовані напої;
- Важливо кілька разів на день приймати душ, промивати ніс і горло.
Однак, якщо маєте проблеми з серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.
Найкраще - негайно виїхати з місця близького до аварії, в разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.
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Автор: Катя Трохименко