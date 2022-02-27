Що робити при аварії на газопроводі або нафтобазі: як уберегти себе

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому фахівці розповіли, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах, повідомляють на сторінка Держспецзв'язку.

Зокрема, окупанти почали завдавати техногенні катастрофи: у Харкові підірваний газопровід, у Василькові палає нафтобаза.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

Закрийте вікна і не відкривайте їх без необхідності. При відкритті-завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її;

Уникайте тривалого перебування на повітрі;

Користуйтеся системою кондиціонування і очищення повітря. Поставте у Вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря;

Також регулярно здійснюйте вологе прибирання;

Якщо ви відчуваєте запах диму, то негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні прорізи ізолюйте вологою тканиною;

До того ж збільште споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (Мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі).

Важливо виключити газовані напої;

Важливо кілька разів на день приймати душ, промивати ніс і горло.

Однак, якщо маєте проблеми з серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.

Найкраще - негайно виїхати з місця близького до аварії, в разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.

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