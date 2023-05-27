Бунти в "ЛДНР": Бойові зеки розстрілюють вертухаїв і зі зброєю біжать у РФ

Силовики Ростовської області отримали орієнтування про дезертирів загону "Шторм Z", які втекли з окупованого РФ Лисичанська.

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Зеки РФ на Донбасі влаштовують бунт / Telegram, Радіо Свобода

В "ДНР" з військової частини під Соледаром втекли сім колишніх ув'язнених, яких відправили на війну в Україну.

При цьому троє з них нібито вже затримані. Про це повідомляють пропагандисти ТАРС.

Крім того, силовики Ростовської області отримали орієнтування про дезертирів, що втекли з окупованого РФ Лисичанська ("ЛНР") з загону "Шторм Z", про це 161.RU повідомило джерело в силових структурах.

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Згідно з документами, переданими в Ростовську область з "ЛНР", військовослужбовці, що дезертирували, — колишні ув'язнені.

Під час втечі був убитий співробітник республіканського "МДБ". Інформацію про введення в Ростовській області плану "Перехоплення" підтверджують і джерела РВНП.

Уточнюється, що з табору злагодження загону "Шторм Z" втекли 39 колишніх зеків.

Під час втечі був убитий вертухай, військовослужбовець з так званого "міністерства держбезпеки ЛНР".

Відзначається, що ув'язнені, що втекли, озброєні і ховаються на автомобілях. Дезертирів шукають вже і в РФ, силовики Ростовської області отримали на них орієнтування.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що у Росії посилюється конфлікт між Міноборони і ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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