"Будуть важкі битви": військовий попередив про плани армії РФ на зиму

Окупанти зараз вкладають усі свої сили, щоб просуватися вперед, не зважаючи на швидке спалення ресурсів – технічних і людських.

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Військовий попередив про плани армії РФ на зиму/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Основні тези офіцера Максима Тарана:

Війна не завершиться ні через місяць, ні через рік, незалежно від результатів виборів у США

Окупанти вкладають всі сили на просування вперед, незважаючи на втрати

Взимку, ймовірно, будуть важкі битви за міста, до яких ворог підійшов упритул

Ситуація на фронті зараз безперечно важка. Російська окупаційна армія застосовує усі свої сили, щоб регулярно створювати видимість, нібито вони просуваються вперед і мають якийсь результат. І, на жаль, їм вдається просуватися вперед.

Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" Максим Таран у коментарі ТСН.ua. Він зазначив, що загарбникам вдається просуватися, зокрема, завдяки використанню керованих авіаційних бомб, артилерійських обстрілів, різноманітних дронів та північнокорейських боєприпасів. Проте, за словами офіцера, одну з ключових ролей мають постійні атаки, які повторюються десятки разів на день.

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Проте, за його словами, зіткнення на полі бою – це тільки одна сторона війни.

"І всі ці російські загарбання спалених до основи колишніх населених пунктів ціною величезних втрат – це лиш карта, яку вони розігрують перед виборами в США. Тому вони вкладають зараз всі свої сили, не зважаючи на швидке спалення ресурсів – технічних і людських", – зазначив Таран.

Офіцер наголосив, що війна не завершиться ні через місяць, ні через рік, незалежно від того, якими будуть результати виборів у США.

"Тому зима прогнозовано буде менш інтенсивним періодом. Не лише через те, що до тих пір ворог втратить багато ресурсів і муситиме їх заміняти, а й через природні фактори. Зима – найважчий час для просування піхотних груп, бо ти, як на долоні. Зелені немає, сховатися де назовні немає, довго на морозі не пробудеш. Ще й дрони, які стали головним атрибутом розвідки і підтримки, в зимових умовах можуть працювати набагато менше. Тому, імовірно, зимою розгортатимуться важкі битви за міста, до яких ворог вже підійшов упритул", – зазначив військовий.

Війна в Україні – останні новини

Раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ успішно просунулись під Суджею, але можуть втратити Селидове. На Покровському напрямку війська РФ продовжили наступ на позиції ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що РФ окупувала важливе місто на Донеччині – у DeepState розповіли, де просунувся ворог. Війська РФ захопили місто, з якого транслювали українські телепрограми на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що в ISW розкрили серйозні проблеми в РФ. Аналітики зазначають, що Путін різко змінив план ведення війни. Російська економіка значно "перегрілась", оскільки високі військові витрати стимулювали економічне зростання.

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