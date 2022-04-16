9-річна українка продає свої іграшки, щоб купити тепловізор для ЗСУ / suspilne.media

На Тернопільщині 9-річна дівчинка продає свої іграшки, щоб зібрати гроші на тепловізор для військових.

Марічка каже, що цін на іграшки немає, кожен може заплатити, скільки вважає за потрібне, пише "Суспільне"

Крім іграшок дівчинка продає дитячі книги та прикраси, які зробила сама. Патріотичні аксесуари вона виготовила з матір'ю. Надихнула Марічку подібна акція дітей з Харкова.

"Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки і захотіла долучитися, а збираємо ми військовим на тепловізор. У мене можна придбати приколки, іграшки, книги, бульбашки, лизуни, книги", – розповідає Марічка.

suspilne.media

Продавати дівчинці допомагали батьки. Місце для торгівлі їй облаштували в центрі міста, біля магазину, де працює мама. Кошти, які збере дитина, будуть передані у волонтерський штаб, розповів батько Марічки Олег Підфігурний.

"Вона також захотіла долучитися, зробити щось для перемоги, висловила таку ідею, а ми її підтримали, допомогли чим змогли. Кожен працює, як може, хтось зі зброєю в руках, хтось риє окопи, хтось допомагає волонтерам, хтось підтримує економіку і допомагає відновлювати". країна. Кожен повинен робити свій внесок", - каже чоловік.

suspilne.media

За покупку люди давали стільки грошей, скільки вважали за потрібне. Марічка зізналася, що найбільше хоче, щоб українські воїни здобули перемогу і щоб Україна була щаслива.

Нагадаємо, у столиці Румунії Бухаресті пройшов музичний фестиваль на підтримку України. Всі гроші, отримані від концерту під назвою "Ми єдині", організатори передали нашій країні.

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