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"65 людей зникли з мобілізованих": окупанти РФ скаржаться на катастрофічні втрати

7 жовтня 2022, 15:58

Російський військовий поскаржився, що його підрозділ знаходиться під постійним танковим вогнем.

Мобілізація в Росії
Мобілізація в Росії / Фото Telegram

Російські окупанти скаржаться на те, що в Україні перебувають під постійним вогнем, а також на величезні втрати.

Один з військових РФ зізнається в телефонній розмові, що 65 мобілізованих зникли буквально на другий день після прибуття на фронт. Перехоплення в YouTube публікує Головне управління розвідки Міноборони України.

"Танки через нас стріляють один в одного, а ми в будинку. У нас 65 осіб зникло ось з цих – мобілізованих. Тільки приїхали – і ось на другий день пропали", - розповів загарбник.

Крім того, російський військовий поскаржився, що знаходиться під постійним танковим вогнем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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