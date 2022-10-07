"65 людей зникли з мобілізованих": окупанти РФ скаржаться на катастрофічні втрати

Російський військовий поскаржився, що його підрозділ знаходиться під постійним танковим вогнем.
Російські окупанти скаржаться на те, що в Україні перебувають під постійним вогнем, а також на величезні втрати.
Один з військових РФ зізнається в телефонній розмові, що 65 мобілізованих зникли буквально на другий день після прибуття на фронт. Перехоплення в YouTube публікує Головне управління розвідки Міноборони України.
"Танки через нас стріляють один в одного, а ми в будинку. У нас 65 осіб зникло ось з цих – мобілізованих. Тільки приїхали – і ось на другий день пропали", - розповів загарбник.
Крім того, російський військовий поскаржився, що знаходиться під постійним танковим вогнем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.
Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.
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