58-річний спортсмен пробіг 42 км в одних шортах

Чоловік пробіг майже голим 42 км / скріншот

На Київщині чоловік Пробіг зимовий марафон в 42 кілометри майже голим.

Як повідомляє ТСН, Василь Шевчук з Тернопільщини, давно бігає по снігу босоніж і закопується в нього з головою. Він спеціально приїхав на Київщину, щоб потрапити в Книзі рекордів.

Загартовуватися чоловік почав за прикладом свого батька і діда.

"Щоб все було чесно на руці Василя фітнес-трекер. Перевірка - на кожному колі. Зрештою, гаджет записав і час, і відстань, і маршрут - 43 кілометри 400 метрів. Замість запланованого-за майже 5 годин-пробіг на кілометр більше", - сказано в повідомленні.

"Заблукав трохи в тому лісі. Цілий день би біг. В ногах чутно трохи, а так в общем - то прекрасно", - додав чоловік.

Реклама

Наприкінці марафону Шевчук поскаржився на теплу погоду і обтерся снігом.

Нагадаємо, шкільний двірник з Херсона збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з боротьби джиу-джитсу. 48-річний чоловік написав про це пост в соцмережі, і результат перевершив всі його очікування.

Читайте також: