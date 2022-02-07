58-річний спортсмен пробіг 42 км в одних шортах

Чоловік захотів встановити рекорд України і приїхав до Києва з Тернополя.
На Київщині чоловік Пробіг зимовий марафон в 42 кілометри майже голим.
Як повідомляє ТСН, Василь Шевчук з Тернопільщини, давно бігає по снігу босоніж і закопується в нього з головою. Він спеціально приїхав на Київщину, щоб потрапити в Книзі рекордів.
Загартовуватися чоловік почав за прикладом свого батька і діда.
"Щоб все було чесно на руці Василя фітнес-трекер. Перевірка - на кожному колі. Зрештою, гаджет записав і час, і відстань, і маршрут - 43 кілометри 400 метрів. Замість запланованого-за майже 5 годин-пробіг на кілометр більше", - сказано в повідомленні.
"Заблукав трохи в тому лісі. Цілий день би біг. В ногах чутно трохи, а так в общем - то прекрасно", - додав чоловік.
Наприкінці марафону Шевчук поскаржився на теплу погоду і обтерся снігом.
Нагадаємо, шкільний двірник з Херсона збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з боротьби джиу-джитсу. 48-річний чоловік написав про це пост в соцмережі, і результат перевершив всі його очікування.
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