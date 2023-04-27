Зима повертається: в Україні вдарять серйозні заморозки і нова "біда"

Рятувальники оголосили про другий рівень небезпеки в декількох регіонах України через циклон.

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Погода в Україні / фото pixabay, колаж Главред

Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. Майже у всіх областях очікуються заморозки і оголошено про перший та другий рівень небезпеки.

В ДСНС України повідомили, що зима увірветься в Україну.

Рятувальники оголосили про другий рівень небезпеки в декількох регіонах.

відео дня

"У ніч на 29 квітня в західних областях слід очікувати заморозків. 29-30 квітня в північних, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях очікується зниження температури повітря до 0-5 градусів", - йдеться в повідомленні.

Зима в Україні / скріншот

Перший рівень небезпеки оголосили 28 квітня у Житомирській та Вінницькій областях, 29 квітня – у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях, 1-2 травня в Україні, крім сходу та південного сходу. Очікується 0-3 градуси.

Погода в Україні на 28 квітня

У п'ятницю, 28 квітня, в Україні буде дощ тільки в декількох регіонах.Температура повітря істотно опуститься на заході країни.

В Укргідрометцентрі зазначають, що на Лівобережжі України буде хмарно з проясненнями, дощ, а місцями ще й грози. На решті території - мінлива хмарність. У регіонах без істотних опадів.

Температура повітря вночі у більшості областей становитиме 2-7 тепла. На сході і південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться трохи вище - до +7-12 тепла. На заході - заморозки в повітрі, а в Житомирській і Вінницькій — на поверхні грунту 0 -3.

Погода на 28 квітня Україна / Укргідрометцентр

Температура повітря вдень в Україні буде в межах 10-15 тепла. У східних областях повітря прогріється до + 16-21.

У Києві та області мінлива хмарність. Істотних опадів не припускають. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с.

Вночі стовпчики термометрів в області покажуть + 2-7, а вдень піднімуться до 10-15 тепла. У Києві вночі температура повітря буде близько + 5, вдень – підніметься до +12-14.

Карта погоди на початок травня / meteoprog.com

Дивіться відео про те, як більше трьохсот дерев магнолій розквітли в Києві.

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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