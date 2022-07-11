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Вріже +39º: українці дізналися, коли чекати нового пекла

11 липня 2022, 05:30

Різке вторгнення гарячого повітря в Україну варто очікувати ще до кінця липня.

спека погода
/ ua.depositphotos.com

В Україні найближчим часом прогнозується різке збільшення температури повітря. На зміну свіжій погоді прийде нова порція гарячого повітря.

Відзначимо, що про істотне підвищення температурних показників говориться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

Разом з різким підвищенням температури, згідно показників радара погоди, в Україні варто очікувати різкого зльоту "плюсів".

Коли готуватися до різкого підвищення температури

Звернемо увагу, що вторгнення гарячого повітря в Україну варто очікувати ще до кінця липня.

У той же час найбільш сильної спеки варто очікувати в Карпатському регіоні і в Центральній Україні.

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/ ventusky.com

Температура повітря 21 і 22 липня червня вночі може піднятися до +39 градусів.

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/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.

Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

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