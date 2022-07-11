Вріже +39º: українці дізналися, коли чекати нового пекла

Різке вторгнення гарячого повітря в Україну варто очікувати ще до кінця липня.
В Україні найближчим часом прогнозується різке збільшення температури повітря. На зміну свіжій погоді прийде нова порція гарячого повітря.
Відзначимо, що про істотне підвищення температурних показників говориться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.
Разом з різким підвищенням температури, згідно показників радара погоди, в Україні варто очікувати різкого зльоту "плюсів".
Коли готуватися до різкого підвищення температури
Звернемо увагу, що вторгнення гарячого повітря в Україну варто очікувати ще до кінця липня.
У той же час найбільш сильної спеки варто очікувати в Карпатському регіоні і в Центральній Україні.
Температура повітря 21 і 22 липня червня вночі може піднятися до +39 градусів.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.
Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.
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