Вріже + 37º: синоптик розповів, де чекати пекла і назвав найспекотніший день

В Україні незважаючи на прогнозоване похолодання незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Як пише синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі на Meteoprog, аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

Разом з тим він уточнив, що ближче до вихідних з Європи зайде тепла повітряна маса, через що в західних і південних областях можлива посуха.

Синоптик прогнозує, що ближче до п'ятниці, 22 липня, холодна погода з дощами затримається хіба що на півночі Лівобережжя України.

При цьому в суботу та неділю, 23-24 липня, не виключено підвищення температури на 4-6 градусів. Опадів не очікується, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +32 градусів. У південних і західних областях буде ще спекотніше – до +37, додав Кібальчич.

/ meteoprog.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що незабаром в Україні очікується нове підвищення температури повітря. Після короткочасної прохолоди йде нова порція гарячого повітря.

Звернемо увагу, що згідно з опублікованими даними, жарке повітря поширитися на більшу частину території України.

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