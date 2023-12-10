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Вся країна "попливе": в Україну вривається різке потепління

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2023, 18:06
У західних областях України буде небезпечно, може зійти снігова лавина.
погода
Прогноз погоди в Україні 11 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 11 грудня буде туманною, сніжною. На дорогах в цей день буде слизько. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день на Закарпатті та Івано-Франківській області буде висока сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.

Через ожеледицю на дорогах та туман синоптики оголосили 1 рівень небезпечності.

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погода 11 декабря
Прогноз погоди в Україні 11 грудня / фото: ventusky

Погода 11 грудня

В Україні 11 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у східних областях та на Закарпатті. У південних областях буде туман. Також в синоптики попереджають про ожеледь та ожеледицю в багатьох областях України. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; вночі у східних та західних областях 1-6° морозу, вдень у південній частині 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 11 грудня у Києві

У Києві 11 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 11 декабря
Прогноз погоди в Україні 11 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 11 грудня в Україні буде ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Львівської та Волинської областей. Там температура повітря опуститься до -5...+2 градусів. Найтепліше буде в Херсонській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +3...+8 градусів.

погода 11 декабря
Прогноз погоди в Україні 11 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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