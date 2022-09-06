Вріжуть заморозки: українцям дали 'крижаний' прогноз і назвали терміни

Вночі та вранці 6-8 вересня спостерігатиметься інтенсивне охолодження земної поверхні, попередив Віталій Постригань.
У найближчі три доби в Центральній Україні збережеться холодна погода, розповів синоптик Віталій Постригань.
За його прогнозом, опублікованому в Facebook, північний антициклон QUINTIN зумовить погоду в Центральній Україні.
Синоптик попередив, що вночі та вранці 6-8 вересня спостерігатиметься інтенсивне охолодження земної поверхні. На поверхні грунту очікуємо заморозки, інтенсивністю 0-3º. У повітрі не вище очікується 2-7º тепла.
Разом з тим в денні години той же антициклон забезпечить прогрів повітря і температура підвищиться до 14-19º тепла.
З п'ятниці завдяки наближенню циклону PEGGY із Західної Європи пройдуть дощі, температура підвищиться до 17-22º тепла, додав Постригань.
Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.
Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.
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