Вріже дубак до -5º: українці дізналися терміни прогнозу, що лякає

/ УНІАН

В Україні в середу, 7 вересня, опадів не очікується. Температура вночі 1-6° тепла, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Як йдеться в опублікованому прогнозі, не виключені заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у північно-східних та східних областях та у повітрі 0-3°.

Вдень очікується 15-20 ° тепла, на північному сході країни 12-17°. На Закарпатті та в південній частині вночі 6-11° тепла, вдень 19-24°.

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Як уточнила Фактам заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, з 5 по 7 вересня очікується переважно суха погода завдяки полю зниженого тиску.

"А ось 8-9 вересня можливе переміщення атмосферного фронту із заходу на схід, що принесе в більшість областей, крім південних, невеликі дощі. Температура в період 5-9 вересня очікується: ночами термометри покажуть 6-14 тепла, а вдень — 18-24 вище нуля, а ось на півдні країни очікується ночами 10-18 тепла, а вдень — 23-28 градусів", — зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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