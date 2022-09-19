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Вріже до 0° і завалить снігом: українців попередили про похолодання, названо терміни

19 вересня 2022, 03:30

В Україні очікуються опади, ускладнення погоди та пориви вітру до 15-20 м/с.

сніг
Синоптики прогнозують сніг в Україні / Pixabay/Sonyuser

У понеділок у західних, вночі та північних областях України очікуються дощі, ускладнення погоди, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом.

На решті території без істотних опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/сек, в Україні крім півдня пориви 15-20 м / сек.

Температура вночі 4-9 ° тепла, вдень 11-16°; у південній частині та східних областях вночі 8-13 °, вдень 17-22 °; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-5 ° тепла.

У Києві 19 вересня вночі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/сек, пориви 15-20 м / сек.

Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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