Влупить 12-градусний мороз: у двох областях оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають, що ці вихідні будуть найхолоднішими у найближчому майбутньому.

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Прогноз погоди в Україні на 5 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 січня

Де температура повітря впаде до -12 градусів

Коли Україну накриє потепління

Погода в Україні 5 січня буде морозною, вітряною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через снігопади та хуртовини буде значна сніголавинна небезпека.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що ці вихідні будуть найхолоднішими у найближчому майбутньому. У ніч на 5 січня температура повітря може знизитись до -9 градусів. На дорогах буде ожеледиця, тому слід бути обережними.

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У зв'язку з антициклоном буде сухо майже скрізь. Вже 6-7 січня в Україну прийде потепління. Спершу очікується відлига, після чого температура повітря підвищиться до +10 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 січня

В Україні 5 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день сніг прогнозують у Карпатах та на Закарпатті. У багатьох областях України буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Луганщині вночі та вдень 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла. В Карпатах сніг; температура впродовж доби 7-12° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -7

За даними meteoprog, 5 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до -3...+3 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -7...-1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня / фото: meteoprog

Погода 5 січня у Києві

У Києві 5 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, однак на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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