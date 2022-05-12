В Україну увірветься справжнє літо та спека +29

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде літня. Синоптики обіцяють справжню спеку майже + 30 градусів. У частині країни проллються грозові дощі.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що температура повітря протягом дня підніметься до +22... +29 градусів.

Лише в східних регіонах і на морських узбережжях буде на кілька градусів нижче, +18... +22.

"Весна буде чинити опір і відстоювати своє право на календар сильним вітром-завтра пориви південно – західного вітру будуть досягати штормових 15-20 метрів в секунду в більшості областей України", - йдеться в повідомленні.

Вдень на Заході почнуться грозові дощі, які до вечора захоплять і північ країни, а також Київську область. На решті території очікується суха погода.

Погода в Києві

Київ накриє літня спека до +26... +28 градусів, разом з тим очікується сильний південно-західний вітер з поривами до 20 метрів в секунду.

Також ввечері до столиці прийдуть короткочасні грозові дощі.

В Україні знову похолодає

Діденко зазначила, що різкий стрибок температур буде короткочасним, і вже з п'ятниці температура повітря почне поступово знижуватися до помірних значень.

Читайте також: