В Україну йде рекордна для цього сезону спека: де і коли вдарить +32

Синоптик пообіцяв українцям спеку наприкінці травня / Колаж pixabay.com, ua.depositphotos.com

Погода в Україні в останні дні травня буде по-літньому спекотною. Стовпчики термометрів в деяких регіонах піднімуться до +32 градусів.

Про це свідчать дані метеорологічного сайту Ventusky.

Спека прийде на захід і північний захід України - там очікується від +26 до +28 градусів. Температурний режим в межах +20 ... +24 градусів прогнозується в центрі та на півдні країни. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході України. Там повітря прогріється до +17 ... +19 градусів.

До +28 градусів стовпчики термометрів піднімуться вже 22 травня. Найтепліше буде в Київській та Чернігівській областях. Інші регіони будуть насолоджуватися теплою, але водночас свіжою травневою погодою.

23 і 24 травня температурний режим буде таким же, як і 22 числа.

25 травня справжня спека приїде на південь України, місцями стовпчик термометра показуватиме +28 градусів у тіні, а на сонці - ще більше. Водночас на Лівобережжі та сході синоптик прогнозує комфортні +17...+19 градусів.

Погода в Україні 26 травня буде спекотною. Теплі повітряні маси накриють Південні, центральні та східні регіони України, де прогнозується від +27 до +31 градуса. Також спекотно буде і на інших територіях: від +25 до +29 градусів.

27 травня стовпчик термометра покаже рекордні позначки цього весняного сезону - до +32 градусів тепла на півдні та сході країни. В інших регіонах температура повітря складе від +27 до +31 градуса.

Як повідомляв Главред, погода в Україні в червні 2022 буде не дуже літньою - країну накриє сезон дощів. Опади очікуються практично щодня.

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