В Україну йде потепління до +27: в які регіони повернеться літо

Погода в Україні на вихідних буде дощовою, але відносно теплою.

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Якою буде погода в Україні на вихідних 21-22 жовтня

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Погода в Україні у вихідні 21-22 жовтня буде відносно теплою. При цьому буде хмарно, в деяких регіонах пройдуть дощі. Лише в південних областях очікуються літні +27 градусів, а опадів не буде.

Погода на завтра в Україні

Як повідомили в Укргідрометцентрі, в суботу, 21 жовтня, температура повітря відчутно підвищиться.

відео дня

Вночі стовпчики термометрів в Україні в середньому покажуть +7...+9 °C, а вдень повітря прогріється до +13...+15 °C, місцями – до +26...+27 °C.

У всіх областях в суботу очікується мінлива хмарність. Сухо буде лише на півдні. Дощі прогнозують на Заході, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.

Погода в Україні 22 жовтня

У неділю майже на всій території України буде похмуро та дощитиме. Суха погода очікується лише на Сході та Півдні.

Вночі температура повітря становитиме +7 ... +9 °C, на північному сході очікується +6 °C.

Вдень стовпчики термометрів в середньому покажуть +14 ... +16 °C. У центральних і південних областях буде значно тепліше - від +22 до + 25 °C.

Погода в Києві на вихідних

Вночі в суботу в столиці України буде хмарно з проясненнями. Синоптик прогнозує дощ. Температура повітря становитиме +12°...+10°C. Вітер східний 3-8 м/с.

Вдень у Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +20°...+22°C.

У неділю, 22 жовтня, вночі в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря +12°...+10°C.

Вдень у столиці України очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. У неділю потеплішає до +20°...+22°C.

Як повідомляв Главред, 8 жовтня в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота сягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік 2024.

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