В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі

Синоптики попереджають про те, що температура повітря в Україні зміниться на більш комфортну.

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Прогноз погоди в Україні на 4 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 4 вересня буде комфортною та майже без спеки. У багатьох областях будуть дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що спекотна температура погоди буде лише на крайньому сході, крайній півночі та північному заході країни. У другій половині дня опади можуть дійти до Черкаської, Дніпропетровської та Полтавської областей. У цей період в Україні триває перше "бабине літо".

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 4 вересня / фото: ventusky

Погода 4 вересня

В Україні 4 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у центральних, південних областях та в Криму. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 4 вересня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+34 градусів. Найнижча температура буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 вересня / фото: meteoprog

Погода 4 вересня у Києві

У Києві 4 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°; у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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