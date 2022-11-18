Снігова буря налетить моментально: синоптики назвали дату потужної холодриги в Україні

Погода в Україні / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні різко змінилася. До країни прийшли морози, снігопад та ожеледь. Синоптики попереджають, що на цих вихідних 19-20 листопада варто чекати неприємної погоди.

Так, 19 листопада в Україні буде складна погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікуються снігопади, налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер і дощі.

"До кінця доби 18 листопада і вночі 19 листопада в Карпатах і на Прикарпатті сильний сніг (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в попередженні.

19 листопада у більшості північних та центральних областей очікується сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, протягом доби у північно-східних областях значний сніг з переходом у дощ та ожеледь. Вночі в південній частині України пройдуть значні дощі. Оголошено I рівень небезпеки.

За даними синоптиків, у західних, північних, місцями у Вінницькій та Черкаській областях очікується приріст снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів.

Шторм в Україні

Синоптики попереджають, що на дорогах очікується ожеледиця. Вдень 19 листопада у східних та південно-східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. через це також оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"Складні погодні умови призведуть у більшості західних, центральних, північних та північно-східних областях порушення (у Карпатському регіоні місцями припинення) руху транспорту на дорогах та вулицях", - попередили в Укргідрометцентрі.

У Карпатах намело півметра снігу

18 листопада, в Карпатах намело понад півметра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Сніг в Карпатах / facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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