В Україні нарешті припиняться дощі: потеплішає до +20 / УНІАН

В Україну йде довгоочікуване потепління. Погода трохи покращиться майже у всіх регіонах країни.

22 квітня Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12 + 16 градусів, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Свіжіше буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині та частині Київщини - там очікується +8+13 градусів.

"Переважає в більшості областей насичене вологою повітря, хмарність чергуватиметься з проясненнями, дощі будуть, але періодичні. У південній частині очікується суха погода. Опади завтра до вечора припиняться по всій Україні", - розповіла Діденко.

читайте такожСиноптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спекаЗгідно з її прогнозом, вітер буде з південного сходу, помірний, в північних областях, в центральній частині і часом на півдні – пориви до 15-18 метрів в секунду.

Погода в Києві

У Києві 22 квітня також тепло нарешті почне прокидатися, протягом дня очікується +10+12 градусів. Дощ 22 квітня також можливий. Може бути поривчастим південно-східний вітер.

З суботи потепління зміцніє, на Великдень в Україні очікується + 14 + 20 градусів, а в понеділок, 25 квітня, навіть вище. Наступний тиждень буде теплим.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач раніше повідомляв, що погода в Україні в останню декаду квітня буде нестабільною. Ночі будуть холодними, а вдень температура повітря буде комфортною. Імовірність опадів невисока.

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