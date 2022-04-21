В Україні нарешті припиняться дощі - потеплішає до +20

Синоптик Наталка Діденко обрадувала прогнозом погоди на найближчі дні.
В Україну йде довгоочікуване потепління. Погода трохи покращиться майже у всіх регіонах країни.
22 квітня Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12 + 16 градусів, розповіла синоптик Наталка Діденко.
Свіжіше буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині та частині Київщини - там очікується +8+13 градусів.
"Переважає в більшості областей насичене вологою повітря, хмарність чергуватиметься з проясненнями, дощі будуть, але періодичні. У південній частині очікується суха погода. Опади завтра до вечора припиняться по всій Україні", - розповіла Діденко.
читайте такожСиноптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спекаЗгідно з її прогнозом, вітер буде з південного сходу, помірний, в північних областях, в центральній частині і часом на півдні – пориви до 15-18 метрів в секунду.
Погода в Києві
У Києві 22 квітня також тепло нарешті почне прокидатися, протягом дня очікується +10+12 градусів. Дощ 22 квітня також можливий. Може бути поривчастим південно-східний вітер.
З суботи потепління зміцніє, на Великдень в Україні очікується + 14 + 20 градусів, а в понеділок, 25 квітня, навіть вище. Наступний тиждень буде теплим.
Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач раніше повідомляв, що погода в Україні в останню декаду квітня буде нестабільною. Ночі будуть холодними, а вдень температура повітря буде комфортною. Імовірність опадів невисока.
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