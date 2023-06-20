Ураган буде скрізь: в Україну мчить сильна гроза і зливи

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні буде дощовою і місцями з грозами 21 червня. Як повідомляють синоптики, максимально температура повітря підніметься до + 29 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що дощі та грози вночі очікуються місцями у північних, центральних та східних областях.

Вдень в Україні, крім більшості західних і північних областей також очікуються короткочасні дощі, грози, град і ураган.

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У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Згідно з прогнозом синоптиків тільки в четвер, 22 червня, обійдеться без дощів.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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