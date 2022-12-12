Україну замете снігом і скує найсильніша ожеледь: синоптики дали новий прогноз

На дорогах України варто чекати найсильнішу ожеледь і неприємну погоду.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. Як прогнозують синоптики, в більшості регіонів України буде снігопад та дощ.

В Укргідрометцентрі попередили і про ожеледь на дорогах.

13 грудня вночі на Андрія Первозванного у більшості західних областей прогнозується невеликий сніг, у південній частині - помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На сході України помірні дощі, а на решті території без істотних опадів.

Вдень в Україні, крім західної частини, прогнозується сніг та мокрий сніг, на південному сході-дощ, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади, налипання мокрого снігу.

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.

Температура протягом доби очікується на рівні 1-6 градусів морозу, у Карпатах - 5-10 градусів морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях - 0-5 градусів тепла, вдень у Криму - до 8 градусів тепла.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/сек, вдень у східних областях пориви 15-20 м/сек.

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15 грудня опади у вигляді снігу та дощу очікуються у більшості областей Правобережжя. Середня температура повітря вночі від -5 до 0, а вдень – до +4 градусів, повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

16 грудня можлива нестійка погода з опадами. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі становитиме від -2 до +3, а вдень повітря прогріється в більшості регіонів до +5. У південній частині України вдень очікується +11.

Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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