Україну розжарить до + 33°: коли та де вріже максимальне пекло

Найближчим часом в Україні прогнозується повернення справжнього літнього тепла. Варто очікувати суттєвого підвищення температури повітря.

Як розповіли в Укргідрометцентрі, 15 вересня в Україні очікується +16°...+21°; в південній частині буде +23°...+28°, а в Одеській області температура досягне +30°.

Водночас у четвер в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних і східних областях пройдуть дощі. Вдень у більшості областей очікується помірний, а на Закарпатті та в Карпатах - місцями значний дощ. У південній частині України покапають невеликі дощі.

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Коли чекати нестерпної спеки

Звернемо увагу на те, що за прогнозом погодного радара Ventusky, максимальні показники температури повітря в Україні варто очікувати в середині вересня.

Згідно з прогнозними показниками, опублікованими на сайті, температура повітря вдень 18 вересня підніметься вище +30 градусів. У захопленому РФ Криму варто чекати до + 33 градусів за Цельсієм.

/ ventusky.com

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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