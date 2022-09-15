Україну розжарить до + 33°: коли та де вріже максимальне пекло

Максимальні показники температури повітря в Україні варто очікувати в середині вересня.
Найближчим часом в Україні прогнозується повернення справжнього літнього тепла. Варто очікувати суттєвого підвищення температури повітря.
Як розповіли в Укргідрометцентрі, 15 вересня в Україні очікується +16°...+21°; в південній частині буде +23°...+28°, а в Одеській області температура досягне +30°.
Водночас у четвер в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних і східних областях пройдуть дощі. Вдень у більшості областей очікується помірний, а на Закарпатті та в Карпатах - місцями значний дощ. У південній частині України покапають невеликі дощі.
Коли чекати нестерпної спеки
Звернемо увагу на те, що за прогнозом погодного радара Ventusky, максимальні показники температури повітря в Україні варто очікувати в середині вересня.
Згідно з прогнозними показниками, опублікованими на сайті, температура повітря вдень 18 вересня підніметься вище +30 градусів. У захопленому РФ Криму варто чекати до + 33 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.
Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.
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