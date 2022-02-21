Україну прогріє до +15°: коли чекати аномального тепла

В Україні очікується потепління / liveinternet.ru

У вівторок вночі в північних областях і в Карпатах, вдень в Україні, крім сходу, очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

У південних областях вночі та вранці місцями буде туман. Вітер у західній частині України місцями з поривами до 15-20 м/с.Температура повітря вночі 0...+ 5 °С, вдень + 6...+11 °С, на півдні до +15 °С, пише він у прогнозі на Мeteoprog.

Синоптик попередив, що в середу, 23 лютого, у східних, вночі в центральних і південних областях, вдень у західній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі -3...+ 2 °С, вдень +1...+ 6 °С; на півдні та сході країни вночі +2...+ 7 °С, вдень +5...+ 10 °С.

У четвер, 24 лютого, в західних областях очікується невеликий сніг, місцями - мокрий, а вночі в приазов'ї та Криму буде невеликий дощ.

У п'ятницю, за прогнозом синоптика, буде переважно без опадів, тільки в Одеській і Миколаївській областях очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі -3...+ 2 °С, вдень +3...+8 °С. В Карпатах вночі -10...-5 °С, вдень близько 0 °С.

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На вихідних пройдуть невеликі опади у вигляді дощу в східних областях і мокрого снігу в західних і північних. Температура повітря вночі -3...+ 2 °С, вдень +3...+ 8 °С, на півдні та в Криму до +11 °с.у Карпатах вночі -9...-4 °С, вдень -6...-1 °С.

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