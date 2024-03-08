Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

Синоптики прогнозують туман у західних областях Україні, погода буде достатньо сухою.

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Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 9 березня буде достатньо прохолодною. У деяких областях буде сильний мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики також прогнозують туман у західних областях України.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: ventusky

Погода 9 березня

В Україні 9 березня буде хмарно з проясненнями. В цей день синоптики прогнозують невеликий дощ в Криму. У західних областях синоптики прогнозують туман. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

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"Температура вночі 2-7° морозу, на Закарпатті та узбережжі морів від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 9 березня в Україні буде достатньо сухо. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: meteoprog

Погода 9 березня у Києві

У Києві 9 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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