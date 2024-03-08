УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

Ангеліна Підвисоцька
8 березня 2024, 19:06
Синоптики прогнозують туман у західних областях Україні, погода буде достатньо сухою.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 9 березня буде достатньо прохолодною. У деяких областях буде сильний мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики також прогнозують туман у західних областях України.

погода 9 марта
Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: ventusky

Погода 9 березня

В Україні 9 березня буде хмарно з проясненнями. В цей день синоптики прогнозують невеликий дощ в Криму. У західних областях синоптики прогнозують туман. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

"Температура вночі 2-7° морозу, на Закарпатті та узбережжі морів від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 9 березня в Україні буде достатньо сухо. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.

погода 9 марта
Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: meteoprog

Погода 9 березня у Києві

У Києві 9 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 марта
Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Путіну доведеться відвести війська: Зеленський назвав зброю перелому на полі бою

Путіну доведеться відвести війська: Зеленський назвав зброю перелому на полі бою

19:36 Політика
Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

19:06 Синоптик
Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході 4125

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря 2949

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео 2360

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео

Чудово проведемо час : Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої 2138

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

Останні новини

19:45

Страх провокує агресора

19:36

Путіну доведеться відвести війська: Зеленський назвав зброю перелому на полі бою

19:21

РФ зберігає ініціативу: в розвідці Естонії розкрили тривожну тенденцію на фронті

19:10

Місячний календар на 9 березня: чи варто змінювати зачіску у цей день

19:06

Україну не відпускає холоднеча: де вріже 7 градусів морозу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:30

"Не мріяла бути дружиною президента": Зеленська грайливо розповіла, ким хотіла стати

18:29

"Тому що Путін": російська чемпіонка закликала плюнути на тих, хто не пускає РФ на Олімпіаду

18:17

"Я також ризикую": Зеленський назвав кількість спроб Путіна його вбити

17:53

"Тому що люблять": Зеленський зворушив заявою про своїх дітей і дружину

Реклама
17:50

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:49

Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

17:27

В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

17:27

Росія штурмує стратегічне місто: в ЗСУ розкрили можливості ворога

17:22

Що потрібно, щоб загартувати характер: як це зробити

17:13

У РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході – Forbes

17:03

За що соромно та як реагує на хейт зірка "Папіка" та "Якщо чесно" Дар'я Петрожицька

16:55

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у лютому: аналітика від Київстар ТБ новости компании

16:33

Зеленський - про атаку РФ на Одесу під час його візиту: ракета вдарила за 300-400 метрів

16:24

Можна видихнути: в Україні падає в ціні популярний овоч

16:22

Що приховує принц Вільм про стан Міддлтон: загроза для Чарльза

Реклама
16:20

"На руку Путіну": Зеленський назвав серйозні ризики замороження війни для України

15:55

Що потрібно зробити 9 березня, щоб не накликати біду: важливі прикмети та заборони

15:54

Удари на 150 кілометрів: ЗСУ почали далекобійне полювання на літаки РФ

15:42

Дочка путіністки Єгорової розплакалася, розповідаючи про рідних в окупації на Херсонщині

15:26

Кльова дівчина: Галкін показав щасливу Пугачову в шортиках

15:25

Українські активісти-антикорупціонери винні, що Захід не дає Україні зброю – СупрунВідео

15:21

Ракети Taurus і війська ФРН в Україні: у Берліні зробили заяву

15:16

Коли День матері в Україні 2024: дата та історія свята

15:05

Потрібно мати "зір орла", щоб знайти 2 загублені предмети: складна оптична ілюзія

15:05

Ви - інші: Андрієнко розповів, як розчарована в РФ Заворотнюк ридала в нього на плечіВідео

14:38

"Бій століття": Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком

14:33

Таємні стосунки, скандал із кліпом у церкві та розрив: усе про роман Жадана і СоловійВідео

14:26

Наталія Холоденко досьє

14:23

Співзасновниця банку "Конкорд" закликала Зеленського захистити бізнес від Гетманцева

14:22

Молодик 10 березня: життя 3 знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову

14:19

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

14:18

У Києві виявили черговий шахрайський call-центр, його працівники побили журналістів

13:46

Ведучий Орест Дрималовський, який служить у ЗСУ, показав свій обід на полігоні

13:45

Сотні штурмовиків "покришили" разом із технікою: у РФ великі втрати на сході

13:44

Коли можна їсти після тренування: тренерка розповіла про найбільші помилкиВідео

Реклама
13:36

Усуньте накип у пральній машині за допомогою звичайного кухонного інгредієнта

13:27

"Становить загрозу": балерину позбавили литовського громадянства за "симпатії до Путіна"

13:24

Коли в Україні запрацює новий закон про мобілізацію: в Раді дали відповідь

12:57

Жителі України зобов'язані заплатити податки: за що і скільки потрібно віддати державі

12:47

"Прокляв ту країну": Андрієнко з потрохами "здав" Цекало

12:44

В Україні обмежать перекази за картками: кого торкнуться зміни

12:32

"Правильно зробили": путіністку Бузову гримнули головою прямо на сцені

12:30

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відеоВідео

12:21

Зеленський вирушить із візитом до Туреччини: що анонсували в ОП

12:09

Зірка "Довбуша" жорстко пояснив фанатам російської, чому потрібно переходити на українську

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти