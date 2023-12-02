Україну накриває сильний шторм: вируватиме потужний вітер та снігопади

Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігової лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 3 грудня буде сніжною та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. У цей день також триматиметься серйозна загроза сходження снігової лавини. На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Снігова лавина може зійти навіть при низьких додаткових навантажень.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / фото: ventusky

Погода 3 грудня

В Україні 3 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг з налипанням мокрого снігу у західних, північних областях, у Карпатах, на Волині та Рівненщині. Вночі та вранці у центральних і північних областях туман. Також очікується ожеледиця та ожеледь. У цей день вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються також пориви.

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"Температура у західних областях вночі та вдень 1-6° морозу; у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла; на решті території впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла, у східних і більшості центральних областей вдень 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 3 грудня у Києві

У Києві 3 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з налипанням, ожеледь та ожеледицю. Вночі очікується сильний туман з видимістю до 200-500 м/с. Це все спричинить порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У цей день вітер буде переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с, будуть сильні пориви вітру.

"Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 3 грудня в Україні буде сніг, туман та сильний вітер. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря опуститься до -4...0 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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