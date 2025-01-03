Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накрило сніжне похолодання: де оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
3 січня 2025, 19:32
641
Синоптики попереджають про те, що 4 січня в Україні буде прохолодно та вітряно.
погода
Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 4 та 5 січня
  • Де температура повітря впаде до -12 градусів
  • Коли Україну накриє потепління

Погода в Україні 4 січня буде морозною, вітряною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Синоптики попереджають про ожеледицю та штормовий вітер - 15-18 м/с.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну прийшло похолодання. Упродовж вихідних воно посилиться. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -5 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до +7 градусів у південних областях.

Майже у всіх областях очікується сніг, а на півдні - сніг з дощем. У ніч на неділю вдень буде 4-9 градусів морозу, а вдень - 0-3 градуси тепла. Водночас опади 5 січня не очікуються. Сніг буде лише у Карпатах та на Закарпатті.

Вже 6 січня в Україну прийде потепління. Після цього похолодання повернеться в регіони вже 11 січня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Україну накрило сніжне похолодання: де оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: ventusky

Погода 4 січня

В Україні 4 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день сніг та дощ прогнозують у східних та південно-східних областях. У багатьох областях України буде ожеледиця. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, північних та центральних областях будуть сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Луганщині вночі та вдень 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла. В Карпатах сніг; температура впродовж доби 7-12° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 4 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+8 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса.

Україну накрило сніжне похолодання: де оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: meteoprog

Погода 4 січня у Києві

У Києві 4 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну накрило сніжне похолодання: де оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Більше цікавих новин:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Сьогодні ще був на роботі": внаслідок удару РФ по Чернігову загинув педагог

"Сьогодні ще був на роботі": внаслідок удару РФ по Чернігову загинув педагог

21:30Україна
США готують нову військову допомогу Україні: у Білому домі розкрили подробиці

США готують нову військову допомогу Україні: у Білому домі розкрили подробиці

20:47Політика
На тлі ворожих атак: Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступному тижні

На тлі ворожих атак: Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступному тижні

20:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 4 січня: Дівам - несподівана подорож, Скорпіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 4 січня: Дівам - несподівана подорож, Скорпіонам - прибуток

Конденсат і пліснява більше не "потурбують": чим потрібно обробити поверхні

Конденсат і пліснява більше не "потурбують": чим потрібно обробити поверхні

Перевірте свої надздібності: знайдіть 5 відмінностей у двох картинках за 17 сек

Перевірте свої надздібності: знайдіть 5 відмінностей у двох картинках за 17 сек

Гороскоп Таро на січень 2025: Терезам - щастя, Скорпіонам - поїздка, Стрільцям - прибуток

Гороскоп Таро на січень 2025: Терезам - щастя, Скорпіонам - поїздка, Стрільцям - прибуток

Вдарить мороз -13 градусів: Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату

Вдарить мороз -13 градусів: Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату

Останні новини

21:30

"Сьогодні ще був на роботі": внаслідок удару РФ по Чернігову загинув педагог

20:53

Продавати та купувати вживані авто в Україні будемо по новому: що змінилося

20:47

США готують нову військову допомогу Україні: у Білому домі розкрили подробиці

20:31

Зникне за лічені години: як швидко позбутися сигаретного запаху у квартирі

20:26

На тлі ворожих атак: Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступному тижні

У 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - СнєгирьовУ 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - Снєгирьов
19:55

Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня

19:45

"Не так страшно": Зеленська висловилася про можливе друге президентство чоловіка

19:43

РФ готує плацдарми для наступу: експерт попередив про небезпеку для області

19:36

Не так довго, як усі думають: скільки можна зберігати консервацію в холодильнику

Реклама
19:32

Україну накрило сніжне похолодання: де оголосили штормове попередження

19:31

"Давайте називати речі своїми іменами": експерт пояснив, чи чекати миру в 2025

19:11

Простий рецепт сметанного крему для торта: як приготувати смачнющий десерт

19:10

Оточення Покровська: що важливо знатиПогляд

18:56

Погрози Фіцо ігнорують: Словаччина продовжить постачати електроенергію Україні

18:51

Помиляються 99% людей: як натирати сир на терці правильно

18:31

"Дешевим вже не буде": в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

18:28

"Рішення було болючим": Юлія Саніна зробила приголомшливу заяву

17:49

Покровськ може стати плацдармом РФ: в ЗСУ назвали наступну ціль ворога

17:25

Де заховався слон: лише одиниці знайдуть тварину за 5 секунд – складна загадка

17:18

Великі шанси закінчити війну: астролог попередив про зміни у 2025 році

Реклама
17:06

У Чернігові лунають вибухи: місто під ракетною атакою РФ

17:01

Україна під атакою затяжного шторму: влупила 5-бальна магнітна буря

16:43

Індексація пенсій в Україні: Шмигаль сказав, коли очікувати підвищення виплат

16:42

Солдати КНДР некорисні на Курщині: полковник сказав, чому вони не допомогли РФВідео

16:08

Чи можна їсти сало щодня: несподівана відповідь, яка вразить кожного

15:59

Перевірений дідівський метод: як розтягнути шкіряне взуття правильно

15:38

Не будете хворіти цілий рік: що потрібно поставити на стіл 4 січня - прикмети

15:27

Дружина нардепа Жупанина, яка не змогла підтвердити легальність своїх доходів, вихваляється VIP-брендами в Instagram актуально

15:26

Коли відбудеться засідання у форматі "Рамштайн": ЗМІ назвали точну дату

15:25

"Страшна загроза": Україні можливо доведеться поступитися територіями – СнєгирьовВідео

15:15

Як розпушувати фліс після прання у домашніх умовах: прості і дієві методи

14:08

Україну накриють сильні морози: у яких областях буде найхолодніше

13:59

Навіщо обмилки кидають в унітаз: геніальний трюк вразить просто наповал

13:56

Що робити, якщо резинка на холодильнику не щільно прилягає: лайфхак з кип'ятком

13:53

В Україні лунають вибухи: РФ підняла у повітря МіГи, є загроза ударів балістикою

13:35

"Убити представника ТЦК": відомий український музикант потрапив у гучний скандал

13:22

"Ті, хто там, боронять нашу землю і дають нам можливість жити у своїй країні. Ми зобов’язані допомагати їм кожного дня", – Алла Ландар, засновниця БФ "Велич життя" новини компанії

13:00

Гороскоп-2025 для України: ЗСУ увійдуть у дві області РФ і матимуть суперзброю, війна закінчитьсяВідео

12:49

Блогерка Пренткович та її чоловік-"утікач" хваляться розкішним відпочинком у Франції

12:34

Аліна Гросу показала рідкісне фото зі своїм чоловіком-росіянином

Реклама
12:30

Вдарить мороз -13 градусів: Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату

12:26

Як правильно заварити чай у заварнику: про хитрий фокус мало хто здогадується

12:06

Українці отримують "повістки" у Польщі, за неявку - екстрадиція: що каже уряд

12:01

Чи буде заморожування війни у 2025 році: Світан дав прогнозВідео

11:36

Китайський гороскоп на завтра 4 січня: Щурам - палкі суперечки, Драконам - образи

11:27

6 способів, як прибрати запах алкоголю терміново: від нього не лишиться ні слідуВідео

10:47

Максим Галкін показав, який розкішний вигляд має Алла Пугачова в житті

10:46

РФ атакувала Україну понад 90 дронами з трьох напрямків: скільки вдалося збити

10:26

Долетить аж до Москви: Україна готується до застосування "Трембіти" - The Telegraph

10:13

Копійчаний засіб здивує блискучим результатом: як ідеально відмити мультиварку

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти