Україну накрило сніжне похолодання: де оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про те, що 4 січня в Україні буде прохолодно та вітряно.

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Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 4 та 5 січня

Де температура повітря впаде до -12 градусів

Коли Україну накриє потепління

Погода в Україні 4 січня буде морозною, вітряною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Синоптики попереджають про ожеледицю та штормовий вітер - 15-18 м/с.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну прийшло похолодання. Упродовж вихідних воно посилиться. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -5 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до +7 градусів у південних областях.

Майже у всіх областях очікується сніг, а на півдні - сніг з дощем. У ніч на неділю вдень буде 4-9 градусів морозу, а вдень - 0-3 градуси тепла. Водночас опади 5 січня не очікуються. Сніг буде лише у Карпатах та на Закарпатті.

Вже 6 січня в Україну прийде потепління. Після цього похолодання повернеться в регіони вже 11 січня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: ventusky

Погода 4 січня

В Україні 4 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день сніг та дощ прогнозують у східних та південно-східних областях. У багатьох областях України буде ожеледиця. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, північних та центральних областях будуть сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Луганщині вночі та вдень 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла. В Карпатах сніг; температура впродовж доби 7-12° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 4 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+8 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: meteoprog

Погода 4 січня у Києві

У Києві 4 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 4 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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