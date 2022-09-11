Україну накриє циклон Пеггі: скільки триватиме холод і коли прийде потепління

Україну накриє циклон Пеггі / ua.depositphotos.com

Україну з понеділка накриє циклон Пеггі. Цей циклон принесе дощі та холод. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.

12 вересня дощі очікуються практично на всій території України.

У Дніпрі, Кропивницькому, на Полтавщині та у східних областях буде 17-22 градуси тепла. Найхолодніше буде на заході, півночі, а також на Вінниччині, Житомирщині та Черкащині - 10-15 градусів тепла.

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На заході та сході синоптик попереджає про штормові вітри.

"У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами. Протягом дня повітря не обіцяє столиці тепла, максимальна температура повітря передбачається лише +14 градусів", - каже синоптик.

Відчути потепління можна буде вже у середу, 14 вересня.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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