Вдарить +28 градусів: коли в Україні різко потепліє

Погода в Україні у вівторок, 24 вересня, буде сонячною і без опадів. У цей день погода в нашій державі буде однією з найтепліших, порівняно з іншими країнами Європи.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що подекуди температура повітря буде підійматися до +28 градусів.
"Погода в нас і надалі тепла. Завтра, 24-го вересня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи, скрізь світитиме сонце, без дощу, переважно ясно", – зазначила синоптикиня.
Вона розповіла, що температура повітря упродовж дня у більшості областей України у вівторок становитиме +22…+26 градусів. Але в деяких регіонах, де буде ще більш сонячно, температура підніметься навіть до +26…+28 градусів.
Погода в Києві 24 вересня
У Києві вівторок буде сонячним і теплим, температура повітря становитиме близько +25 градусів.
У той же час синоптикиня попередила, що в Україні 28 та 29 вересня погода почне мінятися.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні похолодає до +5 – у нашу державі повертаються зливи з грозами. Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 23 по 29 вересня.
Також раніше повідомлялося, що області окутає туманом – названо один регіон, де буде дощ. В Україні 23 вересня буде достатньо тепло та сонячно.
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