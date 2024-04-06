Україну будуть заливати дощі: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

Синоптики попереджають про те, що на високогір'ї можуть зійти великі снігові лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 6 квітня буде дощова та грозова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: ventusky

Погода 7 квітня

В Україні 7 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день будуть дощі у більшості північних, центральних та південних областей, а також на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 7 квітня в Україну буде холодно. Найнижча температура повітря буде на території Харківської області. Там температура повітря опуститься до +5...+15 градусів. Найтепліше буде в Черкаській та Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: meteoprog

Погода 7 квітня у Києві

У Києві 7 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 5-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

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