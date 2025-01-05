Україну засипатиме снігом: де будуть сильні пориви вітру

Синоптики попереджають про те, що 6 січня на дорогах може бути дуже слизько.

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Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 6 січня

Де температура повітря впаде до -8 градусів

Коли Україну накриє потепління

Погода в Україні 5 січня буде морозною, вітряною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що цей тиждень буде теплим. Температура повітря може підвищитись до +5, а 7 січня - до +12 градусів.

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"Тримайте голови і судини в рівновазі, не промочіть ноги, не посковзніться на дорозі, закутайте шию, погодуйте правильно пташок. Сьогодні багато сонця, милуйтеся, підставляйте сонцю носа і щоки, бо завтра набіжать хмари. Але почнеться потепління", - написала Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 6 січня

В Україні 6 січня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. У багатьох областях України буде ожеледиця. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та південних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -7

За даними meteoprog, 6 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+8 градусів. Найнижча температура буде у Сумській та Харківській областях. Там температура повітря опуститься до -7...-1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото: meteoprog

Погода 6 січня у Києві

У Києві 6 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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