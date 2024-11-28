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Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
28 листопада 2024, 06:15
668
Магнітна буря "труситиме" країну кілька днів, після чого піде на спад.
магнітна буря
Україну атакує дуже сильна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли країну атакує нова магнітна буря
  • Наскільки сильною буде магнітна буря

Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Її потужність раптово зросла до майже 7-ми балів. Про це повідомляє meteoagent.

Очікувалося, що 24 листопада закінчиться магнітна буря, але раптово країну атакувала нова буря і влупила відразу з 6-бальною потужністю. Наступного дня вона стала трохи слабшою - 5 балів і протрималася на такому рівні до 27 листопада включно.

відео дня

Наступного дня буря мала піти на спад, проте в Україну "врізала" ще одна магнітна буря. Її потужність одразу посилилася до майже 7-ми балів. 29 листопада вона буде на такому ж рівні, після чого піде на спад.

Наступна магнітна буря атакує країну 5 грудня. Тоді її потужність буде на рівні 4-х балів, а через день опуститься до трьох балів.

магнітна буря
Україну атакує дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 28 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 58 сонячних плям.

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм
Симптоми впливу магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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