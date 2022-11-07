Вдарить мороз -21 і налетить снігопад: коли в Україну увірветься циклон

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у грудні буде морозною і сніжною. Як прогнозують синоптики, вже до кінця листопада варто чекати зими.

Синоптики ресурсу Gismeteo спрогнозували погоду в Україні на грудень.

У першій декаді грудня температура повітря в Україні буде нижче нуля. У перший зимовий тиждень стовпчик термометра вдень показуватиме -4...-1 градус, а вночі опуститься до -8...-6 градусів.

Коли випаде сніг і вдарить мороз

1 грудня в Україні варто чекати снігу в західних областях, в той час як на інших територіях засніжить тільки з другого тижня грудня. Слід зауважити, що подібні опади відразу сформують сніговий покрив, оскільки температура буде морозною.

З 7 грудня в Україні очікуються сильні нічні морози. У деяких регіонах температура повітря вночі охолоне до -21 градуса.

Вдень до -12 градусів у східних регіонах, до -8 градусів у західних і північних.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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