Вдарить мороз -21 і налетить снігопад: коли в Україну увірветься циклон

У першій декаді грудня температура повітря в Україні буде нижче нуля і почнеться снігопад.
Погода в Україні у грудні буде морозною і сніжною. Як прогнозують синоптики, вже до кінця листопада варто чекати зими.
Синоптики ресурсу Gismeteo спрогнозували погоду в Україні на грудень.
У першій декаді грудня температура повітря в Україні буде нижче нуля. У перший зимовий тиждень стовпчик термометра вдень показуватиме -4...-1 градус, а вночі опуститься до -8...-6 градусів.
Коли випаде сніг і вдарить мороз
1 грудня в Україні варто чекати снігу в західних областях, в той час як на інших територіях засніжить тільки з другого тижня грудня. Слід зауважити, що подібні опади відразу сформують сніговий покрив, оскільки температура буде морозною.
З 7 грудня в Україні очікуються сильні нічні морози. У деяких регіонах температура повітря вночі охолоне до -21 градуса.
Вдень до -12 градусів у східних регіонах, до -8 градусів у західних і північних.
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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні
Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
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