Вдарить +3 і увірветься лютий вітер: синоптики оголосили штормове попередження

У багатьох областях швидкість вітру досягатиме 22 м/с. Синоптики також прогнозують дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 7 жовтня буде холодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території майже всієї України будуть сильні пориви вітру - до 22 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Спокійно буде лише на території Закарпаття та південно-східних областей.

Погода 7 жовтня

В Україні 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на Волині, Рівненській області, а також у північних та північно-східних областях. Вітер буде південно-західним.

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"Температура вночі 5-10°, у Криму та на узбережжі морів до 13°, на сході та північному сході країни 2-7° тепла; вдень 14-19°, у південній частині, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: ventusky

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 7 жовтня буде прохолодно, у деяких областях будуть дощі.

Найхолодніше буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до 3-13 градусів тепла.

Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 11-24 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: meteoprog

Погода 7 жовтня у Києві

У Києві 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ вдень. У цей день очікуються сильні пориви вітру - 17-22 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9°, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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