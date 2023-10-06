Вдарить +3 і увірветься лютий вітер: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 7 жовтня буде холодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території майже всієї України будуть сильні пориви вітру - до 22 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Спокійно буде лише на території Закарпаття та південно-східних областей.
Погода 7 жовтня
В Україні 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на Волині, Рівненській області, а також у північних та північно-східних областях. Вітер буде південно-західним.
"Температура вночі 5-10°, у Криму та на узбережжі морів до 13°, на сході та північному сході країни 2-7° тепла; вдень 14-19°, у південній частині, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить +3
За даними meteoprog, 7 жовтня буде прохолодно, у деяких областях будуть дощі.
Найхолодніше буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до 3-13 градусів тепла.
Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 11-24 градусів тепла.
Погода 7 жовтня у Києві
У Києві 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ вдень. У цей день очікуються сильні пориви вітру - 17-22 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
"Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19°; у Києві вночі 7-9°, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.
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