Сніг і морози повертаються: синоптик назвала дати

Поки що українцям не варто чекати класичної зими зі снігом, попередила Анжеліка Ганчук.

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Скоро в Україну повернеться сніг і мороз, прогнозує синоптик / УНІАН

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Погода в Україні протягом тижня з 6 до 12 січня буде по-весняному теплою та з періодичними дощами. Однак уже з понеділка може повернутися невеликий мороз. Такий прогноз погоди озвучила керівниця сектору чисельного моделювання та прогнозування відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук.

Синоптик наголосила, що поки що не варто чекати класичної зими зі снігом. Невеликі опади у вигляді снігу прогнозуються лише в західних областях, передає УНІАН.

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"У неділю і в понеділок (12-13 січня) знизяться температури до мінусових і сніжок може посипатися. Але все ж таки, скажімо так, буде повертатися наступного тижня невеликий мороз в Україну. Але поки що без екстремальних будь-яких позначок. Просто будуть звичайні зимові температури", - сказала Ганчук.

У суботу та в ніч на неділю через територію України переміщатиметься циклон, який принесе мокрий сніг у західні регіони.

Погода в Україні 12 січня 2025 року / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні в середу, 8 січня, буде з плюсовими температурами повітря. Стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах +4...+9 градусів.

На заході місцями буде до +9...+11 градусів, у центральних областях +7...+12, а в південній частині очікується майже весняна температура - від +9 до +14 градусів.

Як повідомляв Главред, раніше синоптик Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук розповіла, що величезний циклон, який розташувався над Північним морем, прямуватиме в бік Скандинавії. Україна опиниться в теплому секторі цього циклону.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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