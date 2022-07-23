Синоптик попередив про атаку африканської спеки: коли та де Україну розжарить під +40°

В Україні прогнозують максимальну спеку / УНІАН

Хвиля гарячого повітря африканського походження з Центральної Європи поступово почала заходити в Україну. Першими істотне потепління відчули жителі західних і південних областей нашої країни.

Як розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, температура повітря значно перевищує кліматичну норму для даної пори року. За його прогнозом, опублікованому на порталі Мeteoprog.ua, у найближчі дві доби спека на більшій частині України посилиться, за винятком півночі Лівобережжя.

У західних регіонах найближчої доби очікуються дощі з грозами, місцями шквали. Температура повітря вночі +16 ... +21°, вдень +24...+29°.

У східних і північних областях можливий короткочасний дощ, місцями з грозою. Температура повітря вночі +11 ... +19°, вдень + 26 ... + 32°.

Синоптик уточнив, що в центрі України істотних опадів не передбачається. Мінімальна температура вночі + 16 ... + 21°, вдень +29...+34°.

Разом з тим на півдні України очікується суха і спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме + 17 ... +22°, вдень + 30...+35°, в Одеській області до +38°С, додав Кібальчич.

Прогноз погоди на 24 липня / meteoprog.ua

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

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