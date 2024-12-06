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Сильний вітер, дощі та сніг: в Україні погіршується погода

Ангеліна Підвисоцька
6 грудня 2024, 20:46
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Синоптики попереджають про те, що очікується ожеледь та ожеледиця.
погода
Прогноз погоди в Україні на 7 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли прийде потепління
  • У яких областях будуть дощі та сніг
  • Де синоптики прогнозують -9

Погода в Україні 7 грудня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну повертаються опади. В областях, де температура повітря буде вищою, буде дощ.

відео дня

Вночі очікується мороз - до -4 градусів. Надалі в Києві та більшості областей України буде потепління та дощі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 грудня

В Україні 7 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у багатьох областях. На території північних, центральних та Харківської областей буде ожеледь та ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Одещині та в Криму до 13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 7 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+7 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -3...0 градусів.

Погода 7 грудня у Києві

У Києві 7 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Також очікуються ожеледь та ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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